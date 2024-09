L’Inter plaude ai suoi nazionali | rendimento ottimale che certifica una realtà

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 11 settembre 2024)ha celebrato iper ilmostrato in occasione della pausa per le. Quanto visto nell’ultima settimana dimostra unachiara. LA SITUAZIONE –si è complimentata con icalciatori impegnati nell’ultima sosta per le. Con un’apposita nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club nerazzurro ha così fatto riferimento aldei meneghini con le proprie, a cominciare dagli azzurri: «Si è chiusa definitivamente la prima finestra dedicata agli impegni delledella stagione 2024/25. Durante la sosta del campionato sono scesi in campo 11 giocatori nerazzurri con le rispettive selezioni tra UEFA Nations League e Qualificazioni ai Mondiali 2026. In totale i calciatori delhanno collezionato 1566? di gioco con 5 gol segnati e un assist fornito.