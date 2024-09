L' incredibile trasformazione fisica di Batista | da wrestler a star del cinema

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L'ex superdella WWE Dave Bautista, meglio conosciuto come, ha subito una straordinaria metamorfosidopo il suo ritiro dal wrestling professionistico. Questaha lasciato i fan a bocca aperta e ha segnato l'inizio di una nuova fase nella sua carriera. Dal ring al grande schermo Durante la sua carriera nella WWE,era noto per la sua imponente stazza. Con un fisico massiccio e muscoloso, incuteva timore nei suoi avversari sul ring. Tuttavia, dopo il ritiro, l'ex campione ha deciso di intraprendere un percorso completamente diverso. Con l'obiettivo di affermarsi come attore,ha dovuto ripensare completamente il suo approccio al fitness. Il corpo ipertrofico danon si adattava alle esigenze del, richiedendo unaradicale.