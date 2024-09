L’editoriale Caso Fitto | interesse della Nazione o richiamo della fazione Schlein da che parte sta?

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il biviostoria per Ellyè arrivato. Di già. E a differenza del titolosua autobiografia (L’imprevi) era ampiamente previsto: che fare davanti alla possibilità che l’Italia, guidata dal destra-centro, possa avere – grazie a Raffaele– un ruolo di primo piano nella nuova Commissione Ue? Altro che le fisime del campo largo, Renzi sì o Renzi no, una spruzzata di Calenda e Fratoianni come se piovesse. Qui la questione riguarda il campo vastissimo e fatale, il ruolo dell’Italia nei prossimi cinque anni, e concerne un elemento che appare straniante o addirittura perturbante agli eredi del Pci: che fare, necessità”? La cosa è tanto semplice quanto carica di significato.