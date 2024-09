La Boccia me l' ha detto appena l' ho incontrata Relazione con Sangiuliano? De Gregorio spiazza tutti | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Maria Rosariasì, Maria Rosariano. Ieri, martedì 10 settembre doveva essere il lady Pompei day. L'imprenditrice era infatti attesa a Roma, negli studi Mediaset sul Palatino, per partecipare a È sempre Cartabianca, il talk show politico di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer. La dottoressa però non si è presentata. O meglio, è arrivata negli studi televisivi ma poi ha rinunciato all'intervista in diretta. Il motivo? Come ha riferito la stessa conduttrice della trasmissione, dopo una breve conversazione - dove erano presenti anche alcuni giornalisti - lanon ha ritenuto loro sufficientemente preparati sul suo caso. E ha quindi deciso di assegnare loro un'ulteriore settimana per studiare meglio la vicenda. Come se si trattasse di un capo di Stato. Eppure la trasmissione sembrava averequei requisiti per offrire ai telespettatori uno show di tutto rispetto.