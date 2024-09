L' 11 settembre in 40 fotografie

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 11 settembre 2024) 112001. il giorno dell'attacco alle Torri Gemelle di New York. Una data che resterà impressa per sempre nella mente di chi c'era e delle generazioni future. Foto che hanno fatto il giro del mondo A distanza di 17 anni dagli attentati terroristici dell'112001, vi proponiamo una selezione delle immagini più significative e tragiche che i reporter presenti a New York consegnarono alla storia. Questemantengono intatta la loro incredibile potenza e ancora risvegliano dentro di noi quello stupore dolente e quella sensazione di vulnerabilità che si imposero ai miliardi di spettatori increduli davanti ai televisori di tutto il mondo. LEGGI ANCHE: - 11: l'anniversario e il museo del silenzio - 11:5 libri da non perdere sulla tragedia delle Twin Towers