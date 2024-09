Italia crolla solaio di un edificio in costruzione | diversi feriti

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Grave incidente sul lavoro questa mattina. Quattro operai sono rimastidal crollo deldi una palestra dopo aver fatto una gettata di calcestruzzo volto al consolidamento della struttura. La palestra si trova in un locale adiacente ad una scuola elementare dove domani avranno inizio le lezioni. Leggi anche: Bomba d’acqua in, paura per la popolazione: strade allagate e scuole chiuse Leggi anche: Muore mentre porta un fiore a Giulia Cecchettin: la tragedia in motodi uninA Pergusa, Enna, quattro operai sono rimastiin seguito al crollo deldi una palestra in. Secondo quanto emerso, gli operai della ditta incaricata dei lavori dell’avrebbero gettato il calcestruzzo sulche ha ceduto travolgendo i 4 lavoratori. La palestra è adiacente al plesso scolastico che è stato evacuato.