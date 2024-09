Inghilterra 100 presenze per Harry Kane | Cerco di non pormi mai limiti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) 100e un’altra doppietta per arrivare a quota 68 gol per, sempre più nella storia della Nazionale dei Tre Leoni. “Non ho davvero un obiettivo specifico ma mi sento bene.di non porre maia ciò che posso realizzare. So che giocando in questa squadra avrò delle possibilità. E se ho delle occasioni sento di poter segnare molti gol. Continuerò ad andare avanti il più a lungo possibile”, ha detto ieri dopo il successo per 2-0 a Wembley contro la Finlandia. “Alcuni dei migliori calciatori del mondo hanno segnato più gol di me, quindi ci sono altri obiettivi da raggiungere”, ha aggiunto l’attaccante inglese., 100per: “di nonmai” SportFace.