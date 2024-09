I FRATELLI CORSARO | GIUSEPPE FIORELLO RIPARTE DA CANALE 5 DOPO IL GELO CON LA RAI

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Al via mercoledì 11 settembre, in prima serata su5, “I” la nuova serie tv di Mediaset che vede protagonistie Paolo Briguglia. Presentata da Taodue Mediaset Group, la serie in 4 puntate è prodotta da CamFilm per la regia di Francesco Miccichè, scritta da Salvatore De Mola,, Pier Paolo Piciarelli. I: LA TRAMA Al centro della storia, un intreccio avvincente di delitti e passioni movimenta le vite dei dueprotagonisti, in una Palermo contemporanea che fa da sfondo alle loro indagini. Fabrizio () è un giornalista dal carattere focoso e donnaiolo; Roberto (Paolo Briguglia) è un avvocato integerrimo e un fedele marito. Sono due personalità agli antipodi, ma la loro unione si rivelerà fondamentale per risolvere i casi più complessi.