Giuli primo giorno da ministro alla Camera | l’abbraccio con la sorella e la revisione delle nomine di Sangiuliano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 settembre 2024 – Accolto tra abbracci e congratulazioni in Transatlantico neodella Cultura, Alessandro, arrivato in anticipo per il question time di oggi insieme al sottosegretarioCultura, Gianmarco Mazzi. Ma l'abbraccio più lungo illo ha dedicato a suaAntonella, storica addetta stampa di Fratelli d'Italia: "C'è prima unad'Italia da salutare" ha scherzato il titolare del Mic abbracciando la giornalista, visibilmente commossa. Breve scambio anche con alcuni esponentiopposizioni, tra cui Gianni Cuperlo del Pd, Nicola Fratoianni di Avs e la dem Laura Boldrini, che si è raccomandata con: "Vedi di comportarti almeno degnamente". Ilha sorriso di rimando.