Gf Vip famosissima ex Vippona pubblica un’immagine dall’ospedale | Devo pensare a me

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Un’ex concorrente del Gf Vip ha condivisosuscitando la preoccupazione dei suoi fan. Di recente Elisabetta Gregoraci è stata ricoverata in ospedale, come testimoniato dalla foto del suo braccio con una flebo condivisa su Instagram. La showgirl originaria di Soverato, che il prossimo 26 settembre dovrebbe debuttare su RaiDue al timone di Questione di stile, ha suscitato grande preoccupazione nei suoi sostenitori. La concorrente della quinta edizione edizione del Grande Fratello Vip ha infatti comunicato sui social di essere stata ricoverata in ospedale per ben due volte negli ultimi giorni. Una settimana fa la conduttrice era stata dimessa. Ma, come ha annunciato la stessa Elisabetta su Instagram, è dovuta tornare in ospedale per un secondo ricovero. Stando a quanto raccontato dalla Gregoraci, il motivo alla base del malore sarebbe di natura psico-fisica.