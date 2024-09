Empoli paura per D’Aversa rapinato in casa

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Anche la tranquilla, purtroppo, non è avulsa da una realtà talvolta criminale. Nella notte scorsa alcuni ladri hanno fatto irruzione nelladell’allenatore Roberto. Notte diper l’allenatore dell’che ha dovuto fare i conti con alcuni ladri che hanno fatto irruzione dentro. L’ex allenatore del Lecce ha visto dei ladri fare irruzione all’interno della sua abitazione. Con lui, c’erano la moglie e i tre figli, ancora sotto shock per l’accaduto. I ladri non avrebbero rubato niente di particolare perché per qualche motivo, dopo aver forzato la porta, si sono dileguati. Fortunatamente, nessun ferito. L’allenatore pescarese e la sua famiglia stanno bene, anche se sono rimasti sotto choc per l’accaduto. In particolare, la più piccola dei tre figli diè stata particolarmente spaventata dall’evento.