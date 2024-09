Elon Musk il primo uomo con un patrimonio di mille miliardi di dollari? Ci riuscirà nel 2027 Ecco quanto deve guadagnare per raggiungerlo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024)di. Solo a pronunciarlo verrebbe il mal di testa a chiunque. Eppure,potrebbe doversi abituare presto alla cifra a 12 zeri. Un traguardo che il patron di Tesla potrebbe raggiungere nel, diventando così la prima persona nella storia ad accumulare una ricchezza tanto grande. Il condizionale è d’obbligo perché, secondostima Forbes, il suoattuale sarebbe di circa 250di euro. Per raggiungere il bilione (in italiano è questo il nome della cifra astronomica) dovrebbe quadruplicare la sua ricchezza attuale in due anni. È possibile? Apare, sì, perché è ciò che stima la proiezione fatta dall’Informa Connect Academy, basandosi sul tasso di crescita del suo, che sarebbe del 110% l’anno.