Dopo le dimissioni Sangiuliano indagato E Boccia diserta l’intervista in diretta

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Gennarodalla Procura di Roma (ipotesi di reato peculato e rivelazione del segreto d’ufficio nell’ambito dell’affaire che coinvolge anche l’imprenditrice Maria Rosaria), ma ad agitare le acque sono ancora le "mancate" parole della ‘consulente’ che ieri sera doveva essere ospite di Cartabianca, la trasmissione di Mediaset condotta da Bianca Berlinguer. Per ragioni apparentemente solo personali,ha preferitore il video all’ultimo momento. Arrivata negli studi, la consulente ha detto di non sentirsela di rispondere alle domande per raccontare la sua "verità", diversa da quella esposta dall’ex ministro. Bianca Berlinguer ha spiegato inche non si aspettava che se ne andasse e che la sua ospite non aveva chiesto nessun compenso. "Non sono scappata, non c’erano le condizioni", ha precisato successivamente