Cosa dobbiamo aspettarci dall' Italia alle Olimpiadi degli scacchi

(Di mercoledì 11 settembre 2024) AGI - Prende il via oggi, con la cerimonia d'apertura, la 45esima edizione delle, il più importante appuntamento per le federazioni sportive nazionali. Quella di quest'anno, che si svolgerà a Budapest, è un'edizione molto attesa dato che nel 2024 si festeggia anche il centenario della FIDE, il massimo organostico internazionale, che ha previsto per l'occasione una serie di seminari, incontri e mostre dedicate al gioco e alla propria storia. Glisti attesi in Ungheria sono quasi 2.000 suddivisi nelle due categorie principali: Open e Femminile. Nella prima sono iscritte 197 squadre, nella seconda 184. Spicca ancora l'assenza di due federazioni di primissimo piano, Russia e Bielorussia, escluse per le vicende tristemente note e legate all'invasione dell'Ucraina.