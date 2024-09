Cio | comunicate le norme delle elezioni a rischio la candidatura di Coe a presidente

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il Cio ha chiarito le sue complesse regole elettorali, con una novità che potrebbe impedire a Sebastian Coe di candidarsi per il massimo incarico olimpico. Il Comitato olimpico internazionale ha fissato a domenica la scadenza per partecipare alle. Una lettera pubblicata mercoledì è stata inviata dalla commissione etica del Cio ai 111 membri, incluso Coe, attualedi World Athletics, e diversi altri probabili candidati alledi marzo per succedere a Thomas Bach come. La lettera di due pagine non nomina Coe ma specifica i motivi per cui il leader 67enne dell’organismo di governo dell’atletica leggera non sarebbe idoneo a completare un mandato completo di otto anni senza ottenere esenzioni speciali per rimanere membro del Cio.