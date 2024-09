Ciclismo la Gran Bretagna vuole ospitare la partenza del Tour de France 2027

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ladeldeè ormai diventata undissimo evento. Nel 2024 l’Italia ha avuto questode onore, per una prima volta storica con tre tappe tra Toscana, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte. Lasi è già mossa per portare lad Départ nuovamente sulle sue strade nel, vent’anni dopo l’avvio di Londra nel 2007 e poi quello nel 2014 nello Yorkshire. La UK Sport, l’agenzia governativa responsabile dell’investimento del denaro proveniente dalla lotteria nazionale e dal governo nello sport, ha comunicato che ildeè un obiettivo e che le discussioni sono già in corso. Anche il presidente della Federbritannica, Jon Dutton, ha confermato: “Ilavrebbe un impatto molto positivo, creandode visibilità e permetterebbe a tutti i partner di creare valore sociale”. Non è ancora stato deciso un luogo.