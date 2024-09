Autunno alle porte in Bergamasca | Un deciso calo termico sancirà la fine dell’estate

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Bergamo. L’estate volge al termine e dopo le drammatiche conseguenze dell’ultima ondata di maltempo lasi appresta ad affrontare nuovi temporali. Questo in sintesi il messaggio che affiora dprevisioni del tempo per i prossimi giorni nella provincia di Bergamo, con una perturbazione in arrivo dall’Atlantico cherà ancora pioggia e un nettosu tutto il Nord Italia. Con alcuni giorni d’anticipo sul territorio orobico irrompe l’, con impulsi freddi che dopo aver attraversato molte nazioni europee arriveranno tra mercoledì e venerdì anche nella penisola. “A partire da stasera (mercoledì 11 settembre, ndr) si verificherà un peggioramento del tempo, con fenomeni temporaleschi che localmente potrebbero avere anche una forte intensità e assumere caratteri di nubifragio – spiega il meteorologo di 3BMeteo Edoardo Ferrara -.