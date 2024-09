Asia Argento senza freni su Morgan | è una persona malata

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 11 settembre 2024) In una recente intervista rilasciata a Sette, il magazine del Corriere della Sera,si è raccontatafiltri, rivelando aspetti intimi della sua vita privata e della sua carriera. L’attrice, nota per la sualità schietta, ha condiviso momenti significativi del suo percorso, soffermandosi in particolare sul rapporto con, il padre di sua figlia Anna Lou. Le sue dichiarazioni sono state particolarmente forti. La storia d’amore tra, durata dal 2000 al 2007, è stata un vortice di emozioni contrastanti, con momenti di travolgente passione alternati a crisi devastanti. Ribelli e anticonformisti, i due artisti hanno vissuto la loro relazione con grande intensità.