Amici 24 | Giorgia svela se Emanuel Lo è stato riconfermato oppure no

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La 24esima edizione didi Maria De Filippi tornerà il prossimo 22 settembre e se da un lato sappiamo che Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi sono stati confermati, dall’altra è certa l’assenza di Raimondo Todaro. Qualcuno, infine, nutriva dubbi sulla presenza di Anna Pettinelli e diLo, ma su quest’ultimo possiamo dormire sonni sereni: lo ha confermato involontariamentedurante la conferenza stampa di X Factor. A domanda (trabocchetto) di un giornalista su come si tenessero i segreti lei edLo entrambi impegnati in tv frae X Factor,c’è cascata in pieno ed ha risposto apertamente. “Non ci sono segreti da tenere, la nostra problematica è che saremo entrambi impegnati il giovedì e abbiamo un figlio che abbandoneremo perché il problema è organizzare il giovedì quando questo ragazzino resta da solo.