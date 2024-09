50 Top Pizza Napoli | ecco i vincitori e tutti i premiati

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 11 settembre 2024). Si è tenuta il 10 Settembre la premiazione della 50 Toppresso il Teatro Mercadante di, vi è una delle manifestazioni più importanti e influenti del mondocurata da Barbara Guerra, Albert Sapere, Luciano Pignataro. L’evento è stato presentato da Verónica Zumalacárregui, giornalista e influencer spagnola. Si spezza la catena di vittorie di Francesco Martucci, quest’anno sul podio Anthony Mangieri (New York), al secondo posto ex aequo la coppia Diego Vitagliano (), e Francesco Martucci (I Masanielli Caserta), entrambi primi per 50 TopItalia 2024; sul terzo gradino del podio TheBar on 38th, a Tokyo, guidata da Daniele Cason, numero uno per 50 TopAsia – Pacific 2024; quarta posizione per Confine a Milano, di Francesco Capece e Mario Ventura; al quinto postoon the Road a Londra, di Michele Pascarella.