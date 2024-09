Zullo Fdi | Interrogazione a ministero Salute su terapia per colangite biliare primitiva

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Con la mia coscienza e sensibilità di medico sono vicino ai pazienti con(Cbp), malattia rara del fegato, per i quali rischia di non essere più disponibile in Italia e in tutta Europa l'acido obeticolico. Parliamo di una possibilità terapeutica che oggi viene meno sulla base di uno studio clinico da molti criticato per una serie di bias che non lo rendono credibile. Per questo motivo ho presentato unain Senato aldella".