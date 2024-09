Vacanza finisce in tragedia marito e moglie morti insieme | chi erano Paolo e Angela

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 10 settembre 2024) Terribile lutto a Varenna, in provincia di Lecco, per la morte diPatelli e Angelina Robustelli, due insegnanti lombardi di 70 anni, vittime in un terribile incidente avvenuto sabato nella località di Tallone, nell’Alta Corsica, dove la coppia si trovava ina un’altra coppia di amici. Secondo quanto riportato dal quotidiano Corse-Matin l’auto su cui si trovavano – per cause ancora in corso di accertamento – è finita in un dirupo. Morta anche la coppia di amici,residenti nell’isola francese, Charles e Julie Ferretti. La scomparsa dei due insegnanti ha suscitato una grande ondata di cordoglio fra i paesi Lierna, Varenna ed Esino, doveRobustelli e ilPatellimolto conosciuti e stimati.