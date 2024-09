Ua fratem! | quattro azzurri protagonisti dell’ultimo video per FC 25

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 10 settembre 2024)pubblicato per EA Sports ed FC 25: tanti commenti da parte dei tifosi. Il campionato di Serie A è partito con le prime tre giornate che hanno visto il Napoli conquistare 6 punti. Poi la sosta per le nazionali, diversipartiti per raggiungere i propri connazionali, ed ora si avvicina nuovamente il ritorno in campo con i club. Il fascino del campionato e quella che sarà una stagione che i tifosi napoletani sperano possa essere positiva. Per i giovanissimi (e non solo) c’è anche una stagione parallela che va cominciando oltre a quella sul rettangolo verde, quella del gaming. FC 25, prodotto da EA Sports, è senza dubbio uno dei più seguiti, acquistati e giocati dagli amanti del genere. Il Napoli, dopo una parentesi di esclusiva con Konami, ha nuovamente concesso i diritti anche ad altre piattaforme come EA Sports.