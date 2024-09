Tosca | la biografia

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 10 settembre 2024) foto di Giovanni CanitanoROMA – Cantante, eclettica artista con un’innata propensione alla ricerca e alla sperimentazione,collabora con grandi artisti come Ivano Fossati, Lucio Dalla, Renzo Arbore, Nicola Piovani, Ennio Morricone, Chico Buarque, Ivan Lins, Ron (con cui vince il Festival di Sanremo nel 1996), Renato Zero, Sobral, Pérez Cruz. Ha al suo attivo nove dischi in studio e tredici tra live e album teatrali. Dal 2022 è Direttore Artistico di Officina Pasolini, il Laboratorio e HUB culturale della Regione Lazio già guidato dal 2015 come coordinatore della sezione Canzone.