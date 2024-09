Taremi non segna oggi ma torna da vincitore dopo gli impegni con l’Iran

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 10 settembre 2024) Non solo UEFA Nations League, con Kristjan Asllani e Denzel Dumfries a chiudere l’ultimo giro di partite di questa sosta.in campo anche Mehdinella sfida tra Emirati Arabi Uniti e Iran: niente gol, ma ritorno all’Inter da. SEI SU SEI – Due partite, due vittorie perdi Mehdi, che parte benissimo nel gruppo di qualificazione asiatico per i prossimi Mondiali del 2026.la sfida di giovedì scorso vinta e decisa proprio da un suo gol contro il Kyrgyzstan,l’attaccante dell’Inter è stato fra i protagonisti della vittoria contro gli Emirati Arabi Uniti. Uno 0-1 arrivato grazie alla rete di Ghayedi proprio allo scadere del primo tempo. Per Mehdi98 minuti in campo e, sebbene non abbiato in questa partita, puòre all’Inter da. Sei punti su sei conquistati e un gol fatto.