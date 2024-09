Suona la campanella del nuovo anno scolastico | istituti irpini presidiati dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 10 settembre 2024) Sicurezza e Legalità: Inizio dell’ina con il Sostegno delle Forze dell’Ordine Oggi, in molte scuole dell’a, ha preso il via il, segnando l’inizio di un percorso educativo fondamentale per migliaia di giovani studenti. Nel quadro delle indicazioni impartite dal Prefetto di Avellino, Dr.ssa Rossana Riflesso, sono stati attivati in tutto il territorio provinciale dispositivi finalizzati a garantire la presenza costante e rassicurante di pattuglie nelle vicinanze degliscolastici di ogni ordine e grado, nell’ottica di garantire un ambiente sicuro e tranquillo per la comunità scolastica.