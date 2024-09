Stefano Mei si prende la federazione atletica e il consiglio | escluso a tavolino lo sfidante lo sport italiano ha un nuovo fortino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Un altro presidente uscente riconfermato da candidato unico. Un altro avversario politico fatto fuori prima delle urne dalla giustiziaiva. Dopo tennis e nuoto, anche l’leggera ha le sue elezioni bulgare:Mei è stato riconfermato alla guida della Fidal per i prossimi quattro anni con il 72% dei voti. Non ha avuto rivali, letteralmente. Nelle settimane precedenti all’assemblea, Giacomo Leone, ex maratonetavincitore a New York nel ’96, attualmente alla guida del Comitato regionale Puglia della Fidal, era stato estromesso dalla contesa per il solito cavillo burocratico: la sua candidatura è stata ritenuta inammissibile dalla Commissione elettorale dellaper la miseria di 4 firme (anzi, in realtà due considerando le riserve) non conformi sulle 257 richieste.