SpaceX lancia in orbita Polaris Dawn | chi c' è a bordo

(Di martedì 10 settembre 2024)hato indalla base di Cape Canaveral in Florida un razzo con a4 privati, non astronauti di professione, per la missione, che ha lo scopo di realizzare la prima passeggiata spaziale di privati. Il miliardario Jared Isaacman, imprenditore tech, è accompagnato da 2 ingegneri die un ex pilota del team Thunderbirds dell'Air Force. A differenza del suo precedente volo charter, questa volta Isaacman ha condiviso i costi con, che ha sviluppato e testato nuove tute spaziali per verificare la loro tenuta nel vuoto più assoluto. Se tutto andrà come previsto, sarà la prima volta che dei privati cittadini effettueranno una passeggiata spaziale, ma non si avventureranno lontano dalla capsula.