Sinner incubo doping finito | la Wada non fa ricorso

(Di martedì 10 settembre 2024) L'. Janniknon dovrà più rispondere della vicenda della positività al Clostebol. La, agenzia internazionale anti, ha deciso di non presentarecontro la sentenza di assoluzione emessa dall'Itia nello scorso mese di agosto. Dunque,è prosciolto da ogni accusa e non dovrà subire alcuna sospensione e nuovo giudizio. Il termine scadeva il 6 settembre ma era stato prolungato al 10 per evitare concomitanze con le semifinali e finali degli Us Open, poi vinti dal numero uno del mondo. Mancava il sigillo finale alla vicenda, durata diversi mesi dopo la positivà a un controllo del marzo scorso. E' arrivata eè libero di guardare davvero solo al futuro. TUTTO SUL CASODI JANNIK