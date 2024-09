Sinner il ‘Corriere della Sera’ conferma | la Wada non ha presentato appello

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 10 settembre 2024) Jannikpuò finalmente guardare avanti e mettersi alle spalle in maniera definitiva la vicenda doping che l’ha condizionato negli ultimi mesi. Secondo quanto riportato dal, la, l’Agenzia Internazionale dell’Antidoping, non haricorso contro la sentenza del tribunale indipendente ufficializzata lo scorso 19 agosto che proscioglieva da ogni responsabilità il numero uno al mondo per la doppia positività al Clostebol risalente allo scorso mese di marzo. Arlo questa mattina è stata la segreteria del Tribunale Arbitrale internazionale dello Sport (Tas), presso cui laavrebbe potuto fareentro il termine ultimo che era fissato alle 23:59 di ieri.