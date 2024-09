Silvia Toffanin ricorda il suo esordio a Verissimo e parla del suo nuovo programma

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 10 settembre 2024) Era il 2006 quandoha preso il timone didopo una stagione, non proprio fortunata, condotta da Paola Perego. “Ricordo che ero molto emozionata e agitata” – ha dichiarato fra le pagine di Tv Sorrisi & Canzoni – “Ripensandoci oggi provo una grande tenerezza per quella. Venivo da tanti di anni di conduzione di Nonsolomoda, che era un mondo diverso da quello di. Quindi ero sicuramente un po’ impacciata e pure un po’ rigida”. E ancora: “Sono cambiata io perché inevitabilmente cresciuta e maturata grazie alle esperienze accumulate e alle prove che la vita mi ha messo di fronte., invece, penso mi abbia ammorbidita e mi abbia regalato la possibilità di essere più libera nell’esprimere le mie emozioni anche in trasmissione”.