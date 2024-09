Selena Gomez sul futuro come mamma | Non posso portare avanti una gravidanza

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 10 settembre 2024)sta vivendo un momento di grande felicità: con una carriera alle stelle e una relazione amorosa che prosegue a gonfie vele, l’ex reginetta Disney sta riflettendo sui grandi sogni e obiettivi che si è prefissata per il suo. Pensando alla possibilità di diventare madre,ha raccontato che non potrà avere figli in modo naturale e ha condiviso i suoi sentimenti su questa situazione., ilCantante, attrice e imprenditrice di successo:, che da poco ha compiuto 32 anni, sembra vivere uno dei momenti migliori della sua vita. La protagonista di Only Murders in the Building, che oggi appare felicissima nella sua relazione amorosa con il produttore Benny Blanco, sta già immaginando il suo. Un obiettivo che, però, sembra non essere così semplice.