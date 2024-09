Sciame di droni sulla Russia nel mirino città e aeroporti

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 10 settembre 2024) Glidi Mosca Domodedovo, Zhukovsky, Sheremetyevo e Vnukovo hanno ripreso le normali operazioni dopo che i voli erano stati sospesi questa mattina (10 settembre) per garantire la sicurezza dopo l’attacco da parte di alcuni. Lo ha affermato l'autorità aeronautica russa Rosaviatsia via Telegram, specificando che le difese aeree russe hanno abbattuto un totale di 144 Uav ucraini durante la notte, dei quali venti sono riusciti ad arrivarecapitale Mosca. Più tardi, una dichiarazione del ministero della difesa russo ha fornito maggiori dettagli riguardo gli obiettivi dellodi: 72 Uav sarebbero stati colpiti mentre cercavano di penetrare lo spazio aereo dalla regione di Bryansk; 20regione di Mosca, 14 su quella di Kursk, 13regione di Tula e altri 25 diretti in altre parti della nazione.