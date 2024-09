Rapporto Draghi su competitivita’ UE invita a investire in innovazione debito condiviso

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 10 settembre 2024) Bruxelles, 10 set – (Xinhua) – Mario, ex primo ministro italiano ed ex governatore della Banca centrale europea, ieri ha pubblicato unmolto atteso con le sue raccomandazioni su come migliorare laeconomica dell’Unione Europea (UE). “Direi che la situazione al momento e’ davvero preoccupante”, ha dichiaratoin una conferenza stampa a Bruxelles, dove ha presentato ilinsieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Il bisogno di crescita dell’Europa e’ in aumento”, sottolinea il, dove si legge anche che normative incoerenti e restrittive stanno ostacolando le imprese innovative europee.