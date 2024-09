Puglia ancora un medico aggredito

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 10 settembre 2024) 17.20 Nuovo episodio di violenza contro il personale sanitario,in. Dopo i casi registrati nelle ultime ore al Policlinico di Foggia,undell'ospedale di Lecce. Secondo quanto si è appreso, un uomo in attesa di essere sottoposto ad un esame di cistoscopia in un ambulatorio del reparto di Urologia, una volta sistemato sul lettino ha cominciato ad andare in escandescenza e poi ha colpito ilin servizio con un calcio al basso ventre. Il direttore del Policlinico di Foggia: "Basta o chiudiamo".