Monte Bianco sono stati ritrovati i corpi dei due alpinisti Andrea Galimberti e Sara Stefanelli | erano dispersi da sabato

(Di martedì 10 settembre 2024)oggi idei duesul. Si tratta didei duesuldascorso, oggi la tragica scoperta. Idei duescomparsi sulrinvenuti da un elicottero del soccorso alpino francese. Insieme agli italiani anche idi duecoreani. Di, 53 anni, e, 41 anni, non si avevano più notizie da7 settembre. L’ultimo segnale del Gps all’interno dei loro smartphone li posizionava a 4.500 metri di quota, sul Mur de la cote. I dueè possibile siano morti per assideramento già lo scorso, considerando il mal tempo che si è riversato in zona. I cadaveriportati a Chamonix.