Louis Vuitton Cup 2024 | calendario semifinali orari programma tv regolamento

(Di martedì 10 settembre 2024) Saranno Ineos Britannia, Luna Rossa Prada Pirelli, American Magic e Alinghi Red Bull Racing leste dellaCup, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. A Barcellona la fase a gironi si è conclusa di fatto con l’eliminazione dei francesi di Orient Express, ultimi in classifica al termine del doppio round robin. I britannici di Team Ineos hanno conquistato in extremis il primo posto della graduatoria battendo allo spareggio Luna Rossa, quindi potranno scegliere chi affrontare in semifinale. La decisione verrà comunicata venerdì 13 settembre (alle ore 11.00) in una conferenza stampa che delineerà il quadro degli accoppiamenti per ledella Challenger Selection Series. Il format prevede una serie al meglio delle nove regate, in cui passa il turno chi ne vince cinque.