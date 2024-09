La battaglia legale con l’Ast

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) "Con la comunicazione del 29 maggio 2024 non si è realizzata alcuna violazione alla legge 104/92, in quanto la dottoressa Germana Messina, già in servizio presso la Direzione Medica dell’ospedale Mazzoni di Ascoli, è stata assegnata al Distretto di Ascoli, avente sede nell’ambito dello stesso complesso ospedaliero Mazzoni e quindi in una sede dell’azienda ubicata all’interno dello stesso comune di residenza". E’ un passo della risposta che il dirigente Affari Generali e Contenzioso Silvio Maria Liberati e la dirigente Gestione Risorse Umane deldi Ascoli Emidia Lisciani hanno trasmesso alla dottoressa Messina a seguito del ricorso che era stato redatto dall’avvocato Alessandro Angelozzi dopo la revoca del lavoro agile dall’1 aprile scorso e contro il trasferimento alla Centrale Operativa Territoriale avvenuto a giugno.