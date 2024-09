Jannik Sinner e il superpotere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 10 settembre 2024)ha un. Ormai è chiaro. La sua forza mentale non ha limiti. Subito dopo il trionfo agli Australian Open, a precisa domanda sul lavoro da svolgere nei mesi a seguire, l’azzurro era stato molto preciso: fisico, tecnica e “posso migliorare ancora un po’ anche mentalmente”. Qualcuno sorrise, (solo apparentemente) a ragione. Ma come, sei rimasto impassibile al set vinto da Nole in semifinale (dominando il quarto parziale), hai recuperato una situazione disperata in finale con Medvedev, e devi migliorare psicologicamente? La verità è chevede sempre oltre, è consapevole degli step da superare per salire di livello. E così accade anno dopo anno. Anzi, mese dopo mese. Certo, probabilmente non avrebbe pensato di dover affrontare una vicenda (enorme) legata a una positività per doping.