Israele ha bombardato una tendopoli a Kahn Younis Hamas | Non c’erano combattenti

(Di martedì 10 settembre 2024) Un attacco aereo israeliano ha colpito un accampamento situato nella zona umanitaria di Al-Mawasi, a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, provocando almeno 40 vittime. Il bombardamento ha interessato l’area in cui erano state allestite tende per i residenti, alcune delle quali hanno preso fuoco dopo che almeno quattro missili hanno colpito la zona. Testimoni oculari e operatori sanitari sul posto hanno confermato l’entità della distruzione, descrivendo scene drammatiche con persone intrappolate tra le macerie. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nelle operazioni per recuperare i corpi e prestare soccorso ai feriti. “Stiamo ancora cercando di spostare martiri e feriti dall’area colpita, sembra trattarsi di un nuovo massacro”, ha dichiarato un funzionario del servizio di emergenza civile di Gaza.