Invasione di moscerini fino a dentro le mutande Molte chiamate al 112 | nel lago di Garda è scattata l’allerta per l’invasione di pappataci

(Di martedì 10 settembre 2024) Una calda giornata di settembre si è trasformata in un vero e proprio incubo per i numerosi visitatori del parco divertimentiland e per i turisti presenti lungo le sponde deldi, come riporta l’Arena. Tutto è iniziato lo scorso fine settimana, per poi intensificarsialla giornata di ieri. Sabato 7 settembre il parco divertimenti a Castelnuovo delsi è preparato ad accogliere il pubblico nel mondo della fantasia, tra montagne russe e foto con la mascotte Prezzemolo. Verso l’ora di pranzo però, attorno alle ore 12, qualcosa ha cominciato a non andare nel verso giusto. Dal cielo, a detta dei presenti, si sarebbero iniziate a formare delle nuvole di insetti. E chi ha osservato questo fenomeno da vicino ha descritto il tutto come “animaletti volanti che pungono, ma non zanzare”.