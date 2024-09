Inizio dell’anno scolastico scongiurati i doppi turni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi va definendo il quadro per l’del prossimo anno. Giovedì alla presenza delle massime autorità cittadine, sarà inaugurata la nuova scuola Pietà, giusto in tempo per il suono della campanella. Questo autorizza a pensare che tutto sia stato approntato per il trasloco delle suppellettili dalla Torre a via Camerario dove andranno ad allocarsi le classi terze delle medie. Intanto, mostra misurata soddisfazione il preside della Torre Citarelli che questa mattina ha ricevuto le chiavi del plesso in centro storico dal dirigente Domenico Zerella dove andranno i ragazzi delle classi terze della scuola Torre. I ragazzi della prima media saranno sistemati al plesso Pacevecchia neutre i ragazzi delle classi secondi al plesso Capodimonte.