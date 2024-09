In pericolo l’arcipelago della Maddalena | Abusivi politica feste in barca e migliaia di turisti | tra 10 anni non resterà più nulla

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) “È uno stupro alla natura. Se la situazione non cambia, tra dieci, quindicinonpiùdi questa bellezza”. Parole molto forti quelle di Rosanna Giudice, Commissaria straordinaria del Parco Nazionale deldi La. In carica da metà luglio, eredita una situazione assurda: da un anno il posto di Presidente dell’ente parco era vacante. Il direttore aveva minacciato le dimissioni se non si fosse al più presto rimediato alla mancanza di una guida politico-amministrativa. Già nel 2021 il Fatto aveva denunciato il maxi affollamento a Porto Madonna e già allora il disagio era decennale. Porto Madonna è un’insenatura formata da tre isole, tra cui l’isola di Budelli celebre per la spiaggia rosa. Nel 2019 era stata inviata persino una lettera al PresidenteRepubblica Sergio Mattarella per chiedere aiuto.