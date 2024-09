Il cast di Suzuki Music Party di Amadeus

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 10 settembre 2024) Sta per cominciare l’avventura disul Nove. Domenica 22 settembre 2024, giorno del debutto di Chissà chi è, il nuovo titolo scelto per I Soliti Ignoti, il conduttore di Ravenna sarà anche alla guida, in prima serata, di, showale nel quale verrà affiancato da Ilenia Pastorelli. Sul palco dell’Allianz Cloud di Milano si alterneranno 21 cantanti (e non 15 come inizialmente annunciato), che eseguiranno per la prima volta in TV i loro pezzi dell’autunno – in totale saranno 15 brani, quindi ci saranno dei duetti – e alcune loro hit. Ecco ilcompleto. I 21 cantanti diIlè stato annunciato via social da, a cominciare da Anna, la rapper in testa per settimane nella Classifica FIMI con l’album Vera Baddie, e Tananai, lanciato proprio dal conduttore a Sanremo.