I soffitti ospiteranno le immagini di icone del passato da McEnroe a Federer Panatta e Pietrangeli | leggende in Galleria Cavour

(Di martedì 10 settembre 2024) Il grande tennis? Non solo all’Unipol Arena, ma anche in1959. Lacelebra l’evento che terrà con il fiato sospeso gli appassionati di tennis, con un allestimento speciale. Chi sceglierà di fare due passi nel salotto di Bologna si ritroverà a camminare sotto un firmamento di stelle particolari. Le stesse del tennis, appunti, incorniciare in speciali racchette che saranno appese aidella. Così, girando per il centro, ci si potrà emozionare rivedendo lee i volti dei personaggi che hanno segnato più di un’epoca. Da Lea Pericoli a Nicola, fino a John. E ancora Adrianoe Andrea Agassi, Rafa Nadal e Nole Djokovic, Pete Sampras e Roger. E gli azzurri di oggi? Ci saranno anche loro. Musetti, Berrettini, Fognini, ovviamente Jannik Sinner e le reginette di Parigi, Jasmine Paolini e Sara Errani.