Harry Potter | La serie TV apre il casting per i nuovi Harry Ron ed Hermione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 10 settembre 2024) Giovani maghi e streghe di età compresa tra i 9 e gli 11 anni hanno la possibilità di frequentare la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. La HBO e la Warner Bros. Television hanno inviato un bando diper la ricerca di attori bambini che interpretino gli studenti, tra cui il trio principale dei primi anni di Hogwarts,, Ron Weasley eGranger – nellatelevisiva didella HBO, che dovrebbe andare in onda sulla rete e in streaming su Max nel 2026. Il bando dipernel Regno Unito, pubblicato su Cast It Talent, cerca bambini “di età compresa tra i 9 e gli 11 anni nell’aprile 2025 e residenti nel Regno Unito o in Irlanda”. Secondo l’annuncio ufficiale della HBO, “Siamo impegnati in uninclusivo e diversificato.