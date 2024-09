Gaetano sicuro | Con il Napoli gara bellissima e speciale cos’ha detto su Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 10 settembre 2024) Il nuovo calciatore del Cagliari, Gianluca, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club sardo parlando della prossimacontro il. Ilsi prepara per la prossima sfida di campionato contro il Cagliari. Sarà del match anche il grande ex di questa sfida, ovvero Gianluca. Il trequartista classe 2000 è cresciuto nel settore giovanile partenopeo ma, visto il poco spazio avuto in questi ultimi anni in prima squadra, ha chiesto e ottenuto la cessione a titolo definitivo. Ad accoglierlo è stato il Cagliari, società nella qualeaveva giocato in prestito negli ultimi sei mesi della stagione, contribuendo a suon di gol, assist e prestazioni alla salvezza del club sardo.