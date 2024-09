Frattesi bomber dell’Italia è la conferma che manca il centravanti

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 10 settembre 2024) Da quando Luciano Spalletti ha preso la panchinasi sono alternati ben sedici marcatori diversi. Ma ilnon è un, bensì Davide. Se l’Inghilterra si affida a Harry Kane, o l’Argentina a Lautaro Martinez, gli Azzurri contano sulla mezz’ala dell’Inter per segnare. Questo spiega sicuramente la difficoltà della Nazionale negli ultimi anni, ovvero quella di trovare una punta capace di buttare il pallone in porta ogni volta che entra in area di rigore.nell’era Spalletti A un solo gol si trovano: Federico Dimarco, Alessandro Bastoni, Lorenzo Pellegrini, Gianluca Scamacca, Matteo Darmian, Mattia Zaccagni, Moise Kean, Giacomo Bonaventura, Stephan El Shaarawy e Ciro Immobile. Due reti segnate invece per Giacomo Raspadori, Nicolò Barella, Mateo Retegui, Federico Chiesa e Domenico Berardi. Davideè a quota 6 gol.