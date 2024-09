De Luca siamo alla soglia della firma per Fsc Campania

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Se capisco benestipula dell’accordo del Governo con la Regionesul nuovo Fondo sviluppo e coesione”. Lo ha detto il governatoreVincenzo Denel corsopresentazione delTeatro Festival. Deattende da molti mesi l’arrivopremier Meloni per ladell’intesa sull’Fsc per circa 6 miliardi di euro: “Non abbiamo date – ha detto De– ma c’è una interlocuzione che si sta concludendo negli ultimissimi giorni, quindi abbiamo motivo di credere chedavverovigiliastipula dell’accordo di coesione e questo ovviamente darà respiro a tutta una serie di attività che riguardano in modo particolare il mondocultura, ma che riguardano anche il territorio, l’assetto del territorio, l’ambiente, le imprese. Dovremmo esserefine”.