Dalle strade chiuse al traffico agli zaini no logo | per un rientro a scuola ecologico e più felice

(Di martedì 10 settembre 2024) Non c’è dubbio che per bambini e adolescenti ancora non troppo cresciuti il momento del ritorno arappresenti un’occasione di acquisti piacevolissimi: la scelta dello zaino, del diario, matite e pennarelli. Tuttavia, per evitare ulteriori rifiuti e inquinamento da materiale scolastico la regola delle tre r – ridurre riutilizzare, riciclare – si rivela anche su questo fronte preziosa. In effetti, è quasi certo che in casa ci siano quaderni parzialmente usati, materiale scolastico vario inutilizzato,che possono tornare a nuova vita con un bel lavaggio. Ancora prima dunque di acquistare articoli fatti di materiale, il riutilizzo è la scelta più sostenibile in assoluto. Regola che vale anche e soprattutto per i libri di: si rischia di fare qualche lunga fila nelle librerie che vendono libri usati, ma il portafoglio e il pianeta ci guadagnano.